Алдошкин о квалификации на Олимпиаду-2026: «Был уверен, что попаду в список, сделал все, что мог. Всех тонкостей я не знаю»

Конькобежец Алдошкин был уверен, что попадет в список на нейтральный статус.

Даниил Алдошкин не вошел список для участия в международных соревнованиях, которые будут квалификационными к Олимпиаде‑2026.

– Был уверен, что попаду в этот список, была возможность решить этот вопрос, сделал все, что мог. Всех тонкостей я не знаю. У меня сейчас в жизни важных событий происходит достаточно, которые не сравнимы с недопуском на международную арену.

– По конькобежным меркам вы юный, на Олимпиаду‑2030 собираетесь?

– Время покажет, жизнь все расставит по своим местам, – сказал серебряный призер Олимпиады-2022 Алдошкин.