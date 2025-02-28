Алдошкин о квалификации на Олимпиаду-2026: «Был уверен, что попаду в список, сделал все, что мог. Всех тонкостей я не знаю»
Конькобежец Алдошкин был уверен, что попадет в список на нейтральный статус.
Даниил Алдошкин не вошел список для участия в международных соревнованиях, которые будут квалификационными к Олимпиаде‑2026.
– Был уверен, что попаду в этот список, была возможность решить этот вопрос, сделал все, что мог. Всех тонкостей я не знаю. У меня сейчас в жизни важных событий происходит достаточно, которые не сравнимы с недопуском на международную арену.
– По конькобежным меркам вы юный, на Олимпиаду‑2030 собираетесь?
– Время покажет, жизнь все расставит по своим местам, – сказал серебряный призер Олимпиады-2022 Алдошкин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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