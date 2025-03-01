Журова о непопадании сына в список на нейтральный статус для ISU: «Конечно, хотелось бы, чтобы он участвовал, но пока так»
Светлана Журова высказалась о непопадании сына в состав на олимпийский отбор.
Сын олимпийской чемпионки Турина-2006 Ярослав Черненко не попал в состав сборной России по конькобежному спорту для получения нейтрального статуса.
«Пока он не в списке. Он четвертый-пятый идет. Только в случае расширения составов он сможет претендовать на участие.
Ему 21 год. Он молод. Я даже не думала, что он так рано будет претендовать. Сейчас ему тяжело бороться за медали. На следующих Играх он будет более опытным спортсменом. Пусть готовится к следующему циклу. Конечно, хотелось бы, чтобы он участвовал, но пока так», – сказала депутат Госдумы.
Голикова, Трофимов, Качанова и еще 15 российских конькобежцев вошли в список на нейтральный статус для ISU
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Р-Спорт
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