Журова о непопадании сына в список на нейтральный статус для ISU: «Конечно, хотелось бы, чтобы он участвовал, но пока так»

Светлана Журова высказалась о непопадании сына в состав на олимпийский отбор.

Сын олимпийской чемпионки Турина-2006 Ярослав Черненко не попал в состав сборной России по конькобежному спорту для получения нейтрального статуса.

«Пока он не в списке. Он четвертый-пятый идет. Только в случае расширения составов он сможет претендовать на участие.

Ему 21 год. Он молод. Я даже не думала, что он так рано будет претендовать. Сейчас ему тяжело бороться за медали. На следующих Играх он будет более опытным спортсменом. Пусть готовится к следующему циклу. Конечно, хотелось бы, чтобы он участвовал, но пока так», – сказала депутат Госдумы.

Голикова, Трофимов, Качанова и еще 15 российских конькобежцев вошли в список на нейтральный статус для ISU