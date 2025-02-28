Голикова, Трофимов, Качанова и еще 15 российских конькобежцев вошли в список на нейтральный статус для ISU

Призеры ОИ Голикова и Трофимов вошли в список на нейтральный статус для ISU.

Полный список российских конькобежцев приводит «Матч ТВ».

Помимо Ангелины Голиковой и Сергея Трофимова , в него вошли Тимур Карамов, Никита Базюк , Виктор Муштаков , Степан Чистяков, Максим Шарапов, Даниил Найденышев, Иван Фруктов, Даниил Чмутов, Максим Андрюшин, Дарья Качанова , Ксения Коржова, Ирина Сальникова, Александра Саютина, Анастасия Семенова, Анастасия Григорьева и Алиса Беккер.

Список включает в себя запасных. Согласно действующим правилам, спортсмен, не попавший в список на нейтральный статус, не сможет отобраться на Олимпиаду-2026, если не изменятся правила допуска.

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