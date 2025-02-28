Голикова, Трофимов, Качанова и еще 15 российских конькобежцев вошли в список на нейтральный статус для ISU
Призеры ОИ Голикова и Трофимов вошли в список на нейтральный статус для ISU.
Полный список российских конькобежцев приводит «Матч ТВ».
Помимо Ангелины Голиковой и Сергея Трофимова, в него вошли Тимур Карамов, Никита Базюк, Виктор Муштаков, Степан Чистяков, Максим Шарапов, Даниил Найденышев, Иван Фруктов, Даниил Чмутов, Максим Андрюшин, Дарья Качанова, Ксения Коржова, Ирина Сальникова, Александра Саютина, Анастасия Семенова, Анастасия Григорьева и Алиса Беккер.
Список включает в себя запасных. Согласно действующим правилам, спортсмен, не попавший в список на нейтральный статус, не сможет отобраться на Олимпиаду-2026, если не изменятся правила допуска.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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