Гуляев о списке конькобежцев и шорт-трекистов на нейтральный статус: «Продолжаем общение с ISU. Только после завершения диалога с ними будет сформирован состав»

Глава СКР Гуляев заявил, что списки на нейтральный статус пока не сформированы.

Сегодня «Матч ТВ» опубликовал список из 17 российских конькобежцев и 12 шорт-трекистов, которые претендуют на нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU). Под нейтральным флагом они смогут участвовать в отборе на Олимпиаду-2026.

В этот список не вошли такие титулованные спортсмены, как Павел Кулижников , Ольга Фаткулина , Семен Елистратов , Руслан Захаров и другие.

«Формирование списка не завершено, мы продолжаем общение с ISU. Только после завершения диалога с ISU будет сформирован окончательный состав команды. Иная информация является преждевременной», – сказал глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Чемпионы мира Кулижников и Мурашов, призеры ОИ Фаткулина и Захаров не вошли в список конькобежцев на нейтральный статус для ISU

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