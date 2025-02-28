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Гуляев о списке конькобежцев и шорт-трекистов на нейтральный статус: «Продолжаем общение с ISU. Только после завершения диалога с ними будет сформирован состав»

Глава СКР Гуляев заявил, что списки на нейтральный статус пока не сформированы.

Сегодня «Матч ТВ» опубликовал список из 17 российских конькобежцев и 12 шорт-трекистов, которые претендуют на нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU). Под нейтральным флагом они смогут участвовать в отборе на Олимпиаду-2026.  

В этот список не вошли такие титулованные спортсмены, как Павел Кулижников, Ольга Фаткулина, Семен Елистратов, Руслан Захаров и другие. 

«Формирование списка не завершено, мы продолжаем общение с ISU. Только после завершения диалога с ISU будет сформирован окончательный состав команды. Иная информация является преждевременной», – сказал глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев. 

Чемпионы мира Кулижников и Мурашов, призеры ОИ Фаткулина и Захаров не вошли в список конькобежцев на нейтральный статус для ISU

Фигурка дрожит из-за отбора на Олимпиаду, а что коньки и шорт-трек? В Милане будет большая команда

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Николай Гуляев
logoсборная России жен (коньки)
logoПавел Кулижников
logoРуслан Захаров
ФКСР (Союз конькобежцев России)
logoсборная России (шорт-трек)
Ольга Фаткулина
logoРуслан Мурашов
logoISU
logoСемен Елистратов
logoсборная России (коньки)
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