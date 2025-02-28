Чемпионы мира Кулижников и Мурашов, призеры ОИ Фаткулина и Захаров не вошли в список конькобежцев на нейтральный статус для ISU

Рекордсмен мира Павел Кулижников не вошел в список на нейтральный статус.

Кулижников является трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье, пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, пятикратным чемпионом Европы.

Также в список российских конькобежцев для ISU не включены призер Олимпиады-2014, чемпионка мира Ольга Фаткулина , чемпион мира 2019 года Руслан Мурашов , призеры Олимпиады-2022 Руслан Захаров и Даниил Алдошкин.

Ранее «Матч ТВ» опубликовал полный список конькобежцев, претендующих на нейтральный статус.

Спортсмены, не попавшие в этот список, не смогут отобраться на Игры-2026, если не изменятся правила допуска.