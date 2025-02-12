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  • Депутат Журова о допуске России на ОИ-2026: «Итальянцы хотят видеть русских и потрясающие хоккейные баталии. Но ИИХФ обозначила, что возвращение зависит от СВО»
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Депутат Журова о допуске России на ОИ-2026: «Итальянцы хотят видеть русских и потрясающие хоккейные баталии. Но ИИХФ обозначила, что возвращение зависит от СВО»

Светлана Журова считает, что организаторы Олимпиады не против участия России.

Ранее спортивный директор хоккейного турнира ОИ-2026 в Италии Игорь Немечек заявил, что российская сборная со спортивной точки зрения должна участвовать олимпийском турнире. 

«Организаторы Олимпийских игр – разумные люди. Они понимают, что если сборная России будет участвовать, интерес к хоккейному турниру возрастет в разы.

Итальянцам не хочется ввязываться в политику, они хотят видеть русских и потрясающие баталии на олимпийских соревнованиях.

Но решает не оргкомитет игр, а Международная федерация хоккея и МОК. А Международная федерация уже обозначила свою позицию, что решение по допуску зависит от СВО.

Однако общий фон в мире спорта, подобные заявления в поддержку российских спортсменов вполне могут сыграть нам на руку в вопросе нашего возвращения», – сказала Журова.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСборная России по хоккею с шайбой
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