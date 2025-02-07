Сенатор РФ Алексей Пушков: «Для помешавшегося на трансгендерной «революции» МОК наступили кошмарные дни»
Сенатор Пушков оценил желание Трампа отстранить трансгендеров от женского спорта.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в США. А позже заявил, что намерен добиться от МОК отстранения трансгендеров от соревнований.
«Наступили кошмарные дни для помешавшегося на трансгендерной «революции» Международного олимпийского комитета. Допустив биологических мужчин в женский спорт, члены нынешнего МОК мечтали понравиться своему американскому хозяину и до поры очень нравились.
Но только что Дональд Трамп в США отменил трансгендерную идиллию, уничтожавшую женский спорт, подписав указ, запрещающий биологическим мужчинам участвовать в женских соревнованиях. Надо ли говорить, какой это удар по ультра-либеральной повестке и ее носителям», – написал Пушков.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Алексея Пушкова
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