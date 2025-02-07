Сенатор РФ Алексей Пушков: «Для помешавшегося на трансгендерной «революции» МОК наступили кошмарные дни»

Сенатор Пушков оценил желание Трампа отстранить трансгендеров от женского спорта.

Президент США Дональд Трамп подписал указ , запрещающий трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в США. А позже заявил, что намерен добиться от МОК отстранения трансгендеров от соревнований.

«Наступили кошмарные дни для помешавшегося на трансгендерной «революции» Международного олимпийского комитета. Допустив биологических мужчин в женский спорт, члены нынешнего МОК мечтали понравиться своему американскому хозяину и до поры очень нравились.

Но только что Дональд Трамп в США отменил трансгендерную идиллию, уничтожавшую женский спорт, подписав указ, запрещающий биологическим мужчинам участвовать в женских соревнованиях. Надо ли говорить, какой это удар по ультра-либеральной повестке и ее носителям», – написал Пушков.