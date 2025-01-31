ISU утвердил переход Семерикова, Ейбога и Айрапетяна в сборную Узбекистана

ISU утвердил смену спортивного гражданства Семерикова, Ейбога и Айрапетяна.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил переход конькобежца Данилы Семерикова из России в Узбекистан.

– Когда мы говорили на прошлой неделе, речь об Азиатских играх не шла. Что‑то поменялось?

– Тогда у меня не было открепления, был карантин в два года, но теперь я получил открепление от Союза конькобежцев России и подтверждение от Международного союза конькобежцев (ISU) и смогу выступать на международных соревнованиях.

– Первыми будут Азиатские игры?

– Да, – сказал Семериков.

Также ISU утвердил переход в сборную Узбекистана шорт‑трекистов Даниила Ейбога и Дениса Айрапетяна.

Ранее спортсмены получили два года карантина от Союза конькобежцев России, но этот срок в итоге был сокращен.

«Да, мы сократили срок карантина», – сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.