ISU утвердил переход Семерикова, Ейбога и Айрапетяна в сборную Узбекистана
Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил переход конькобежца Данилы Семерикова из России в Узбекистан.
– Когда мы говорили на прошлой неделе, речь об Азиатских играх не шла. Что‑то поменялось?
– Тогда у меня не было открепления, был карантин в два года, но теперь я получил открепление от Союза конькобежцев России и подтверждение от Международного союза конькобежцев (ISU) и смогу выступать на международных соревнованиях.
– Первыми будут Азиатские игры?
– Да, – сказал Семериков.
Также ISU утвердил переход в сборную Узбекистана шорт‑трекистов Даниила Ейбога и Дениса Айрапетяна.
Ранее спортсмены получили два года карантина от Союза конькобежцев России, но этот срок в итоге был сокращен.
«Да, мы сократили срок карантина», – сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.
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