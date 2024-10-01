Семериков о двухлетнем карантине для перехода в Узбекистан: «Посмотрим, что решит Международный союз конькобежцев»
Конькобежец Данила Семериков высказался о карантине для перехода в Узбекистан.
Исполком Союза конькобежцев России (СКР) утвердил двухлетний карантин для перехода россиянина Семерикова в сборную Узбекистана.
Спортсмен сообщил о намерении перейти под флаг Узбекистана в мае.
«Особо ничего и не ждал. Два года – посмотрим, что решит Международный союз конькобежцев. Больше сказать здесь нечего», – сказал Семериков.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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