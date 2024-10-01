Союз конькобежцев России одобрил переход шорт-трекистов Айрапетяна и Ейбога в сборную Узбекистана

Союз конькобежцев России одобрил переход двух шорт-трекистов в Узбекистан.

Исполком Союза конькобежцев России (СКР) утвердил переход Дениса Айрапетяна и Даниила Ейбога в сборную Узбекистана.

Спортсмены должны пройти двухлетний карантин.

Айрапетян и Ейбог – чемпионы Европы 2020 года в эстафете. Обоим спортсменам 27 лет.