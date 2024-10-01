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Союз конькобежцев России утвердил двухлетний карантин для перехода Семерикова в сборную Узбекистана

Союз конькобежцев России утвердил карантин для перехода Семерикова в Узбекистан.

Исполком Союза конькобежцев России (СКР) утвердил двухлетний карантин для перехода россиянина Данилы Семерикова в сборную Узбекистана.

Спортсмен сообщил о намерении перейти под флаг Узбекистана в мае.

Семериков – четырехкратный бронзовый призер чемпионатов мира, трехкратный призер чемпионатов Европы, шестикратный чемпион России. 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России (коньки)
ФКСР (Союз конькобежцев России)
Данила Семериков
сборная Узбекистана
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