Союз конькобежцев России утвердил двухлетний карантин для перехода Семерикова в сборную Узбекистана

Союз конькобежцев России утвердил карантин для перехода Семерикова в Узбекистан.

Исполком Союза конькобежцев России (СКР) утвердил двухлетний карантин для перехода россиянина Данилы Семерикова в сборную Узбекистана.

Спортсмен сообщил о намерении перейти под флаг Узбекистана в мае.

Семериков – четырехкратный бронзовый призер чемпионатов мира, трехкратный призер чемпионатов Европы, шестикратный чемпион России.