Депутат Журова об ограблении Малкина: «В России есть понимание, что у нас может быть небезопаснее, поэтому мы дома сильнее защищаем. А в Америке дверь на одну щеколду закрывают»

Светлана Журова высказалась относительно ограбления дома Евгения Малкина.

У нападающего «Пингвинс» украли чемпионские перстни за победы в розыгрыше Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).

«Такое случиться может с каждым. Таких ограблений в той же Америке достаточное количество. Когда такое происходит с известным человеком, все сразу это знают, если происходит с простым человеком, никто и внимание не обратит.

Да и они явно знали, к кому идут по наводке. Если у воров была цель украсть именно перстни, то они все равно этого бы достигли. Если они хотят, то найдут способ, потому что это профессиональные воры.

Когда живешь в России, ты заранее предполагаешь поставить где-то дополнительную охрану, более неоткрываемые замки. У нас есть понимание, что у нас может быть небезопаснее, поэтому мы дома сильнее защищаем.

А в Америке им кажется, что такое случиться не может. Но это заблуждение. Тот случай, когда там закрывают дверь на одну щеколду. Произойти такое может где угодно. Я знаю у нас даже обычных людей, у которых нет богатств, но они считают, что лучше заплатить за охрану.

У нас тоже в Канаде вскрыли четыре номера перед Олимпиадой. Это была спланированная акция. Зачем ворам коньки? Помимо денег прихватили сумки с коньками.

Перед Олимпиадой в Турине было воровство именно в Америке и Канаде. Будто специально хотели вывести претендентов на медали», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.

Фетисов об ограблении дома Малкина: «В Америке небезопасно жить – даже в элитных районах. Это не та страна, в которую я приехал когда‑то»