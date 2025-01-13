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Депутат Журова о долгах Промеса по налогам: «Уже и в России нарушает закон? Удивительно. Бывает, что люди не могут платить, находясь за границей – будем надеяться, Квинси найдет выход»

Светлана Журова удивлена долгами Квинси Промеса по налогам в России.

Сообщалось, что экс-футболист «Спартака» должен Федеральной налоговой службе 454 тысячи рублей. Кроме того, в понедельник из-за долгов по налогам были заблокированы счета компании «Рестбар», 20% которой принадлежит Промесу.

«Удивительно, что Промес задолжал российской налоговой полмиллиона рублей. Получается, что уже и в России нарушает законодательство? На что рассчитывает голландец? Футбол футболом, а соблюдение законов обязательно для всех без исключения.

Не знаю, может, Промес не может платить налоги в России, потому что находится в ОАЭ? Не хочется его оправдывать, конечно. Но бывают случаи, когда люди, уехав за границу, не могут по каким-то причинам погасить штрафы. Будем надеяться, что голландец все-таки найдет выход из этой ситуации», – сказала депутат Госдумы.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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