Светлана Журова: «МОК применят двойные стандарты по отношению к Израилю и России. Но мы не должны требовать аналогичного наказания другим странам»

Светлана Журова обвинила МОК в двойных стандартах по отношению к Израилю и РФ.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил , что не будет отстранять Израиль, несмотря на ситуацию в секторе Газа. К этому призывал, в частности, премьер-министр Испании Педро Санчес.

«МОК применят двойные стандарты по отношению к Израилю и России. Но будет неправильно отстранять израильских спортсменов, не нужно этого делать. Да, мы оказались в подобной ситуации. Но мы не должны требовать аналогичного наказания другим странам, потому что российские спортсмены в принципе пострадали несправедливо, ни за что.

МОК заявляет, что Израиль не нарушает Олимпийскую хартию. А почему тогда мы ее нарушаем, по каким пунктам? Ничего мы не нарушаем. К России были предъявлены определенные условия по уставу Олимпийского комитета России (ОКР). Мы услышали МОК и эти претензии устранили. Теперь у МОК нет причин исключать нас и приостанавливать членство ОКР в своей организации», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .

МОК следит за переговорами Путина и Трампа. А разве хартия не призывает быть вне политики?