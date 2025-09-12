Экс-тренер президента Союза конькобежцев России Гуляева Борис Васильковский умер на 87-м году жизни

Известный тренер конькобежцев Борис Васильковский умер на 87-м году жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе Союза конькобежцев России.

Среди учеников Васильковского – олимпийский чемпион 1988 года, глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев, бронзовый призер Олимпиады-1984, чемпион мира 1984 года в классическом многоборье Олег Божьев и другие.

«Самая значимая медаль для конькобежца – это титул абсолютного чемпиона мира. И за эту возможность, за подготовку отдельное спасибо Борису Михайловичу.

Он воспитал выдающихся спортсменов, внес огромный вклад в популяризацию, развитие и методику подготовки сильнейших конькобежцев. Борис Михайлович останется в наших сердцах не только как выдающийся тренер, но и как человек с большой буквы, его по праву можно поставить в один ряд с великими наставниками других видов спорта.

Наши отношения не ограничивались рамками «тренер – спортсмен», мы сохраняли теплое общение до самых последних дней. Я поддерживал контакт и лично, и с его семьей.

Он был удивительно всесторонне развитым человеком: писал песни, играл на инструментах. Он даже написал песню обо мне – несколько куплетов, в которых уместилась вся моя спортивная биография», – приводит слова Гуляева ТАСС.