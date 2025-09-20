Российские конькобежцы и шорт‑трекисты получили визы в Канаду для отборочных стартов на Олимпиаду
Российские конькобежцы и шорт‑трекисты получили визы для участия в отборе на ОИ.
Об этом сообщили в Союзе конькобежцев России.
Этапы отборочных олимпийских стартов примет Канада: 16–19 октября в Монреале пройдет этап Мирового тура по шорт‑треку, а 21–23 ноября в Калгари – этап Кубка мира по конькобежному спорту.
Международный союз конькобежцев (ISU) ранее допустил россиян до соревнований в нейтральном статусе.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
