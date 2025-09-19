Дмитрий Губерниев призвал не верить в чудеса насчет полного допуска к ОИ-2026.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх-2026 в Италии в нейтральном статусе.

– Масштабный допуск наших спортсменов на Олимпиаду будет тогда, когда будут достигнуты масштабные договоренности, о которых все говорят. Сейчас на Олимпиаде в Италии выступит считаное количество наших спортсменов — прям совсем чуть-чуть. Вернее всего, наших будет меньше, чем в Париже (на Играх-2024 выступили 15 россиян – Спортс’’).

– Многие думали, что Ковентри и МОК теперь будут лояльнее к нам относится.

– Наши ожидания – наши проблемы. Ковентри ни за что не выступала. Она говорила, что у всех должны быть равные возможности, но не она одна же принимает решения. В этом смысле ничего путного ждать не приходится.

Есть виды спорта, где мы выступаем, а есть, где совсем не выступаем. Тут лето отличается от зимы. Пока ситуация не изменится. Не надо тешить себя излишними надеждами и повторять, что случится чудо и мы куда-то поедем.

Когда спортсмены и тренеры этим занимаются, то меня это умиляет, потому что чуда не случится. Когда все созреет для того, чтобы стороны договорились, тогда мы ровно через три дня поедем на Олимпиаду, – сказал спортивный комментатор Губерниев .