Призер ЧМ по конькобежному спорту Александр Баранов умер в возрасте 63 лет

Бронзовый призер чемпионата мира по конькобежному спорту Александр Баранов умер в возрасте 63 лет.

Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

«К сожалению, Александр Баранов ушел из жизни. Это произошло вчера. Причины смерти мне пока неизвестны», – сказал Гуляев.

Баранов выступал на соревнованиях до 1992 года. В 1982-м он установил мировой рекорд на дистанции 5 000 м, а в 1983-м выиграл бронзу ЧМ в классическом многоборье.