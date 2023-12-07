Призер ЧМ по конькобежному спорту Александр Баранов умер в возрасте 63 лет

Теги происшествия Николай Гуляев ФКСР (Союз конькобежцев России) Коньки/шорт-трек

Бронзовый призер чемпионата мира по конькобежному спорту Александр Баранов умер в возрасте 63 лет.

Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

«К сожалению, Александр Баранов ушел из жизни. Это произошло вчера. Причины смерти мне пока неизвестны», – сказал Гуляев.

Баранов выступал на соревнованиях до 1992 года. В 1982-м он установил мировой рекорд на дистанции 5 000 м, а в 1983-м выиграл бронзу ЧМ в классическом многоборье.

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