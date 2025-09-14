0

Николай Гуляев: «С Виктором Аном у нас давно уже общения нет. Мы бы рады видеть его у себя, но это невозможно»

В Союзе конькобежцев России сообщили, что давно не общаются с Виктором Аном.

Виктор Ан – шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку. Перед Олимпиадой в Сочи он получил российское гражданство и выиграл на Играх три золотые медали.

За успехи на Олимпиаде Ану подарили апартаменты в Санкт-Петербурге, а также дом в подмосковном Новогорске. Обе недвижимости он выставил на продажу.

«У нас давно уже с ним общения нет. У нас со всеми хорошие отношения, но он сейчас сидит в своей стране, и местные условия не предполагают общение. И мы были бы рады его видеть у себя, но это физически невозможно», – сказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
шорт-трек
Николай Гуляев
logoВиктор Ан
logoсборная России (шорт-трек)
ФКСР (Союз конькобежцев России)
