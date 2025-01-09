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«Лишить США турниров будет крайне сложно. Думаю, USADA дойдет до конкретной точки, пошантажируют и заплатят взнос». Журова о ситуации с WADA

Светлана Журова сравнила с шантажом действия США в отношении WADA.

Ранее в правительстве США приостановили выплату взноса во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за 2024 год. Американское антидопинговое агентство (USADA) поддержало это решение, вновь указав на недостатки в работе WADA на фоне допинг-дела китайских пловцов.

«Лишить США турниров будет крайне сложно. Надо понимать, что взносы в WADA платятся за то, что спортсменов тестируют. По сути, оплата за указание услуги. Можно возмущаться сколько угодно, но вопросы к WADA не должны решаться через членский взнос и его неуплату.

Можно быть сколько угодным недовольным решениям Всемирного антидопингового агентства, как это сейчас происходит с USADA из‑за допинг‑проб китайских спортсменов, но взносы должны платиться. Большой вопрос, решится ли WADA на отстранение? Если будут последовательны, то должны. Но думаю, что они USADA дойдет до конкретной точки, пошантажируют и заплатят взнос», - сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

У WADA и Америки война: дойдет ли до бана и лишения Олимпиады?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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