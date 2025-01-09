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Депутат Свищев: «Любое противостояние USADA и WADA не приведет к отстранению США. Американцы – крупнейшие доноры WADA и понимают, что делают»

Депутат Дмитрий Свищев считает, что WADA не отстранит США из-за разногласий.

Ранее в правительстве США приостановили выплату взноса во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за 2024 год. Американское антидопинговое агентство (USADA) поддержало это решение, вновь указав на недостатки в работе WADA на фоне допинг-дела китайских пловцов.

«Давайте будем реалистами. Любое противостояние USADA и WADA не приведет к отстранению США или лишению права проведения соревнований. Безусловно, правила должны быть для всех едины. Но американцы являются крупнейшими донорами WADA и понимают, что делают.

Скорее это некий шантаж с их стороны, пытаются WADA склонить в свою сторону. Думаю, рано или поздно стороны придут к какому-то знаменателю», – сказал член комитета Госдумы по спорту Свищев, чьи слова приводит «ВсеПроСпорт».

«От WADA вряд ли последуют какие‑то серьезные санкции в отношении США. Это им не Россию от турниров отстранять. Здесь организация не будет кусать руку, которая их кормит. Сейчас вес Америки в спорте довольно серьезный, и я не думаю, что WADA сможет побороть эту систему», – цитирует слова Свищева «Матч ТВ».

У WADA и Америки война: дойдет ли до бана и лишения Олимпиады?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
Государственная дума
logoДмитрий Свищев
USADA
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logoWADA
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