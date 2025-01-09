Правительство США отказалось выплачивать взнос в WADA за 2024 год
«Сегодня было объявлено, что Управление национальной политики по контролю за наркотиками (ONDCP) Белого дома приостановило выплату своего взноса за 2024 год в размере 3,6 млн долларов Всемирному антидопинговому агентству (WADA).
USADA полностью поддерживает это решение ONDCP Белого дома как единственно правильный выбор для защиты прав спортсменов, ответственности и честной конкуренции.
К сожалению, нынешние лидеры WADA не оставили США другого выбора, не выполнив несколько весьма разумных запросов, таких как независимый аудит деятельности WADA, чтобы добиться прозрачности и ответственности, необходимых для обеспечения соответствия WADA цели защиты спортсменов.
После разоблачения неудачной обработки WADA положительных тестов 23 китайских пловцов, которые дали Китаю и его спортсменам особое отношение в соответствии с правилами, многие заинтересованные стороны со всего мира, включая спортсменов, правительства и национальные антидопинговые агентства, искали ответы, прозрачность и ответственность у руководства WADA.
Поскольку WADA не смогло единообразно обеспечить соблюдение глобальных правил, чтобы защитить честность соревнований и права спортсменов на справедливость, необходимо провести существенную реформу WADA, чтобы гарантировать, что это никогда не повторится.
USADA благодарит директора ONDCP, доктора Рауля Гупту, команду ONDCP и Конгресс за их неустанные усилия по поддержке чистых спортсменов из США и всего мира. Нам нужно сильное и независимое WADA, и мы продолжим работать со всеми заинтересованными сторонами в США и на международном уровне, чтобы гарантировать, что глобальная система выполнит обещание чистого спорта для спортсменов мира.
Учитывая, что в течение следующих 10 лет США будут принимать множество международных соревнований, таких как чемпионат мира по футболу FIFA 2026 года и Олимпийские и Паралимпийские игры 2028 года, сейчас самое время заставить WADA гарантировать, что эти соревнования на территории США будут чистыми, безопасными и станут зрелищем честной конкуренции, в которую мы все можем верить и быть уверенными.
Текущая неуплата взносов WADA за 2024 год не повлияет на право спортсменов США соревноваться в Соединенных Штатах или по всему миру. Уставы WADA предельно ясны: неуплата добровольных взносов никак не повлияет на спортсменов, даже если платеж США за 2024 год никогда не будет выплачен.
Неуплата не повлияет на текущую антидопинговую программу в США, и USADA продолжит активно внедрять свою программу Кодекса WADA, чтобы защитить права всех спортсменов США, участвующих в Олимпийских и Паралимпийских играх», – говорится в заявлении Американского антидопингового агентства (USADA).
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