Представители США не смогут занимать места в исполкоме и совете учредителей WADA из-за невыплаты страной взноса

Представители США не смогут занимать места в исполкоме и совете учредителей WADA.

Власти США отказались выплачивать WADA взнос за 2024 год в размере 3,6 млн долларов из-за дела 23 китайских пловцов, которые сдали положительные допинг-пробы перед Токио-2020, но не были наказаны.

«Всемирное антидопинговое агентство подтверждает, что не получило согласованного взноса в бюджет WADA за 2024 год от правительства Соединенных Штатов к крайнему сроку 31 декабря 2024 года.

Согласно статье 6.6 устава WADA, представители органов государственной власти из страны, не уплатившей взносы, не имеют права заседать в совете учредителей или исполнительном комитете. Поэтому 1 января каждого года любой член совета учредителей или исполнительного комитета, представляющий страну, не уплатившую ежегодный взнос за предыдущий год, автоматически теряет свое место.

Непогашенная сумма, которую правительство США должно WADA, составляет 3,625 млн долларов. Для контекста, общий бюджет WADA на 2025 год был утвержден в размере 57,5 ​​млн долларов», – сообщили в WADA.

Единственным представителем США в исполкоме WADA был Рауль Гупта – глава Управления национальной политики по контролю за наркотиками (ONDCP).

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