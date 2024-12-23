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Николай Гуляев: «Находимся в контакте с ISU и готовим для подачи документы по нашим спортсменам. Сделаем это после Нового года»

Николай Гуляев высказался о допуске конькобежцев к отбору на Олимпиаду.

«Ничего удивительного в условиях допуска ISU наших спортсменов к отборочным соревнованиям Олимпийских игр 2026 года нет. Мы не ждем чудес, а в критериях в основном идет отсылка к рекомендациям Международного олимпийского комитета.

Поэтому мы находимся в контакте с ISU и готовим для подачи документы по нашим спортсменам. И сделаем это после Нового года. Прогнозы – дело неблагодарное, и сейчас трудно сказать, можно ли в будущем рассчитывать на смягчение критериев по отношению к нам.

Господин Ким Чжэ Ель (глава ISU) первым из президентов международных федераций по зимним видам спорта сделал такой шаг, поэтому говорить о том, каким может быть дальнейшее развитие событий, пока преждевременно. Мы постоянно находимся в контакте с руководством ISU и продолжим работу в этом направлении.

Но вы же понимаете, что это не единоличное решение президента, решение принимает совет ISU. А он собирается только в случае каких-то экстраординарных событий. Поэтому мы пока живем в существующих реалиях и думаем о том, как максимально хорошо все сделать для наших спортсменов», – сказал глава Союза конькобежцев России.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
Николай Гуляев
logoсборная России (коньки)
logoОлимпиада-2026
logoМОК
logoISU
Чжэ Ель Ким
logoсборная России жен (коньки)
ФКСР (Союз конькобежцев России)
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