Николай Гуляев: «Находимся в контакте с ISU и готовим для подачи документы по нашим спортсменам. Сделаем это после Нового года»

Николай Гуляев высказался о допуске конькобежцев к отбору на Олимпиаду.

«Ничего удивительного в условиях допуска ISU наших спортсменов к отборочным соревнованиям Олимпийских игр 2026 года нет. Мы не ждем чудес, а в критериях в основном идет отсылка к рекомендациям Международного олимпийского комитета.

Поэтому мы находимся в контакте с ISU и готовим для подачи документы по нашим спортсменам. И сделаем это после Нового года. Прогнозы – дело неблагодарное, и сейчас трудно сказать, можно ли в будущем рассчитывать на смягчение критериев по отношению к нам.

Господин Ким Чжэ Ель (глава ISU) первым из президентов международных федераций по зимним видам спорта сделал такой шаг, поэтому говорить о том, каким может быть дальнейшее развитие событий, пока преждевременно. Мы постоянно находимся в контакте с руководством ISU и продолжим работу в этом направлении.

Но вы же понимаете, что это не единоличное решение президента, решение принимает совет ISU. А он собирается только в случае каких-то экстраординарных событий. Поэтому мы пока живем в существующих реалиях и думаем о том, как максимально хорошо все сделать для наших спортсменов», – сказал глава Союза конькобежцев России.