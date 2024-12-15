Николай Гуляев: «Жду, что что-то позитивное произойдет – допуск российских спортсменов. Может, Дед Мороз и Санта-Клаус преподнесут нам подарок»

Николай Гуляев верит, что российских конькобежцев скоро допустят до стартов.

«Жду, что что-то позитивное произойдет – допуск российских спортсменов. Но пока официальной информации нет, живу надеждами.

Может, перед Новым годом Дед Мороз и Санта-Клаус преподнесут нам подарок», – сказал президент Союза конькобежцев России.