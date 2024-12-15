Николай Гуляев: «Как обстоит ситуация с допуском россиян, не знает никто. Но я, как оптимист по жизни, верю, что на Олимпиаде наши конькобежцы будут»
«Как ситуация обстоит с допуском, не знает никто, мы, как и вы, заложники ситуации. Ждем официальных подтверждений, но я, как оптимист по жизни, верю, более чем уверен, что на Олимпиаде российские конькобежцы и спортсмены будут», – сказал Гуляев.
15 декабря в Москве на катке ВДНХ проходит Всемирный день катания на коньках.
«Это под эгидой Международного союза конькобежцев, мы используем логотип, который официально утвержден Международным союзом конькобежцев, мы показываем, что интегрированы в международную повестку и не хотим быть отдельно. Это заслуженно наш праздник, потому что коньки и фигурные, и беговые зарождались в России.
Как ISU оценивает развитие массового катания? Очень позитивно, на недавнем конгрессе ISU в Лас-Вегасе я президенту организации, господину Чжэ Ель Киму, показывал, как мы отмечаем здесь в России Всемирный день катания на коньках, он ничего не сказал, очень глубоко задумался.
И, наверное, если бы не политическая ситуация и контекст, неприемлемый никоим образом, мы были бы лучшие в мире по празднованию, я в этом абсолютно уверен, потому что такой масштаб, такой подход я нигде не видел, как минимум в этом сегменте все далеко позади», – отметил глава Союза конькобежцев России.
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