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Семен Елистратов: «Верю, что я все делаю не зря. Что когда я приеду на международные старты, если успею, мне не будет стыдно за свой результат»

Семен Елистратов заявил, что переживает из-за отсутствия международных стартов.

С 2022 года россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Елистратов – олимпийский чемпион, чемпион мира и 14-кратный чемпион Европы по шорт-треку.

«Что касается международных стартов, переживаю. Я очень за это переживаю. Вопрос для меня тяжелый. Верю, что я все делаю не зря. Что когда я приеду на международные старты, если успею, мне не будет стыдно за свой результат», – сказал 34-летний Елистратов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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