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Семен Елистратов: «Я продолжу карьеру до Олимпийских игр в Милане. Независимо от того, получится поехать или нет»

Семен Елистратов высказался о продолжении карьеры до Олимпиады-2026.

Зимние Игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На данный момент российские шорт-трекисты не допускаются до международных соревнований.

– Не думаю о том, будут для нас международные старты в этом сезоне или нет. Стараюсь быть честным перед самим собой, выкладываться по полной. Не обманывать ни себя, ни болельщиков, ни тренерский состав. Тренируюсь, готовлюсь, показываю результат. Это основной мой вид деятельности. Да, сейчас у меня активности на форуме. Поэтому даю себе поблажку на пару дней, так это нужно и важно для региона.

Но глобально я иду до конца. Повторюсь в сотый раз, я продолжу карьеру до 2026 года, до Игр в Милане. Независимо от того, получится поехать на Олимпиаду или нет. Это прежде всего для меня. Чтобы я был честен перед самим собой.

– Внутренний календарь позволяет сохранять оптимальную форму?

– Вполне. У нас восемь внутренних стартов. Идут примерно раз в месяц. Много этапов Кубка России, которые по датам пересекаются с этапами Кубка мира. Понятно, что конкуренция не та, но мы стараемся держать себя в оптимальной форме. Где-то за счет дополнительной работы. Чтобы в том случае, если нас вдруг допустят, мы были готовы. Делаю все возможное и невозможное, чтобы показывать достойное время.

– Сверяете свои секунды с конкурентами на международных стартах?

– Конечно, и пока с этим все хорошо. В случае допуска российские представители шорт-трека вновь будут на ведущих ролях, – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в шорт-треке Елистратов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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