Елистратов о возможном допуске на Олимпиаду: «Надо всегда быть готовым. Для этого надо работать, тренироваться и довести дело до 2026-го, чтобы быть честным перед собой»

Олимпийский чемпион Семен Елистратов рассказал о подготовке к Олимпиаде-2026.

Ранее появилась информация о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить россиян до отбора на Игры-2026, которые пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Во всех своих интервью я говорю, что я никак не могу повлиять на решения, принимаемые ISU и Международным олимпийским комитетом (МОК), но я могу повлиять на свой результат. Для этого надо всегда быть готовым к тому, что нас допустят. Для этого надо работать, тренироваться и довести дело до 2026 года, чтобы быть честным перед самим собой.

Не питаю никаких иллюзий, не читаю новостей об этом, не знаю кто, как и в каком статусе будет допускаться. Может быть, моя позиция неправильная, но я делаю все, чтобы быть в форме и работаю также как четыре года назад, восемь лет назад и не даю себе поблажек.

Я делаю все, что от меня зависит, чтобы быть готовым и совершенствоваться в своем деле. Это непросто, но нужно. Передо мной груз ответственности перед ребятами, которые подрастают, перед нашими юниорами. Важно, чтобы они видели, что лидеры не знаются и работают. Сейчас важный момент для больших спортсменов – не сдаваться, не уходить, а просто довести дело до конца», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в шорт-треке Елистратов .