  • Спортс
  • Коньки/шорт-трек
  • Новости
  • Елистратов о возможном допуске на Олимпиаду: «Надо всегда быть готовым. Для этого надо работать, тренироваться и довести дело до 2026-го, чтобы быть честным перед собой»
0

Елистратов о возможном допуске на Олимпиаду: «Надо всегда быть готовым. Для этого надо работать, тренироваться и довести дело до 2026-го, чтобы быть честным перед собой»

Олимпийский чемпион Семен Елистратов рассказал о подготовке к Олимпиаде-2026.

Ранее появилась информация о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить россиян до отбора на Игры-2026, которые пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Во всех своих интервью я говорю, что я никак не могу повлиять на решения, принимаемые ISU и Международным олимпийским комитетом (МОК), но я могу повлиять на свой результат. Для этого надо всегда быть готовым к тому, что нас допустят. Для этого надо работать, тренироваться и довести дело до 2026 года, чтобы быть честным перед самим собой.

Не питаю никаких иллюзий, не читаю новостей об этом, не знаю кто, как и в каком статусе будет допускаться. Может быть, моя позиция неправильная, но я делаю все, чтобы быть в форме и работаю также как четыре года назад, восемь лет назад и не даю себе поблажек.

Я делаю все, что от меня зависит, чтобы быть готовым и совершенствоваться в своем деле. Это непросто, но нужно. Передо мной груз ответственности перед ребятами, которые подрастают, перед нашими юниорами. Важно, чтобы они видели, что лидеры не знаются и работают. Сейчас важный момент для больших спортсменов – не сдаваться, не уходить, а просто довести дело до конца», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в шорт-треке Елистратов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «РБ Спорт»
logoОлимпийская сборная России
logoСемен Елистратов
шорт-трек
logoОлимпиада-2026
logoсборная России (шорт-трек)
Рекомендуем
Коньки/шорт-трек в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Светлана Журова: «Если Трамп выполнит обещания по поводу переговоров с Украиной, то я не сомневаюсь, что наши спортсмены будут участвовать в Олимпиаде-2026»
1422 декабря, 13:10
Журова о переходах: «Если уедет лидер сборной России, которому создали здесь все условия для побед, я рассматриваю это как побег из страны, предательство»
6430 ноября, 11:20
Светлана Журова: «Заварзина уехала из России, а Уайлд остался. Его можно назвать патриотом нашей страны»
330 ноября, 10:07
Николай Гуляев: «Есть уверенность – российские конькобежцы поедут на Олимпиаду‑2026. Мы видим, как в нескольких видах спорта наших начинают допускать»
230 ноября, 09:58
Депутат Журова о росте курса доллара: «Будет странно, если это отразится на ценах. Как молоко может подорожать из-за того, что доллар вырос?»
27628 ноября, 06:22
Журова о диалоге с МОК: «Я всегда выступала за конструктивную критику и против оскорблений. Вопрос еще и в том, как они к нам относятся»
317 ноября, 17:03
Трофимов о выступлении россиян на ОИ в нейтральном статусе: «Очень позитивно к этому отнесся, ребята не побоялись ничего. Я бы поступил так же»
211 ноября, 13:31
Светлана Журова: «Дегтярев под санкциями Евросоюза и США, поэтому он не сможет вести переговоры о снятии ограничений с российского спорта»
3111 ноября, 05:02
Журова о роспуске оргкомитета по подготовке к Олимпиадам: «Исключительно бюрократическая вещь. Это не означает, что мы больше не будем участвовать в Играх»
2710 ноября, 05:55
Светлана Журова: «Абсолютно согласна с Путиным, что МОК превратился в цирковых артистов и уничтожает олимпийское движение»
49 ноября, 07:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября, 09:43
Союз конькобежцев России пока не рассматривал вопрос о карантине Семерикова, который намерен перейти в Узбекистан
222 мая, 10:41
«Было бы здорово собрать лидеров шорт-трека, фигурного катания, конькобежного спорта и хоккея. Попробовать дорожку в 200 м». Елистратов о шоу-турнирах
11 января, 18:54
Призер ЧМ по конькобежному спорту Александр Баранов умер в возрасте 63 лет
7 декабря 2023, 07:12
Журова о негативе к российским спортсменам: «Это отношение сформировано из-за действий и решений МОК»
243 ноября 2023, 05:39
Журова о допуске россиян: «У каждой федерации свое мнение. Единого решения не будет»
112 июня 2023, 12:40
«Нам не стоит даже обращать внимание на русофобские выпады со стороны Польши. Она ничего не решает». Журова о коалиции против российских спортсменов
1328 апреля 2023, 09:40
Светлана Журова: «Если нас не допустят на Олимпиаду, то нужно проводить свои соревнования. К нам приедут те, кто готов состязаться в спорте, а не в политике»
7710 марта 2023, 06:58
Журова о переходе российского спорта в Азию: «Насколько я знаю, ни в фигурном катании, ни в конькобежном спорте такие переговоры не велись»
121 марта 2023, 08:50