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Семен Елистратов: «Меня в команде называют дедом, иногда Байденом. Особенно эти шутки усилились, когда я упал с велосипеда»

Шорт-трекист Семен Елистратов рассказал, что его в команде называют Джо Байденом.

Елистратову 34 года, он олимпийский чемпион Сочи-2014, бронзовый призер Пхенчхана-2018 и Пекина-2022.

– Вы рассказывали, что вас впечатлила победа Новака Джоковича на Играх-2024 в Париже.

– Его успех стал для меня огромной мотивацией. Человек в 37 лет взял заветную медаль, к которой шел всю карьеру. Еще и в финале обыграл одного из двух теннисистов (Карлоса Алькараса – Спортс’‘), которые сейчас доминируют в туре. Хотя в Новака мало кто верил, многие говорили, что он уже стар для этого.

Так что да, эта история дает мне силы и веру, что я тоже так могу. Хотя меня в команде и называют дедом, иногда Байденом. Особенно эти шутки усилились, когда я упал с велосипеда, ха-ха, – рассказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в шорт-треке Елистратов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoНовак Джокович
шорт-трек
logoсборная России (шорт-трек)
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logoКарлос Алькарас
Джо Байден
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