Шорт-трек. Мировой тур. 4-й этап. Николаев вышел в полуфинал на 1500 м, Серегина – в 1/4 финала на 1000 м

Николаев вышел в полуфинал на дистанции 1500 м на этапе Мирового тура.

Российский шорт-трекист Даниил Николаев вышел в полуфинал на дистанции 1500 метров на четвертом этапе Мирового тура в Дордрехте (Нидерланды). 

В своем забеге он финишировал первым с результатом 2.19,982, в четвертьфинале занял второе место (2.17,582). 

Россиянка Елена Серегина в одном из предварительных забегов на 1000 м стала второй (1.36,984), в следующей стадии также финишировала в забеге второй (1.33,530) и квалифицировалась в 1/4 финала. 

Финальные забеги у мужчин и женщин пройдут 29 ноября. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
