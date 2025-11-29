Шорт-трек. Мировой тур. 4-й этап. Николаев вышел в полуфинал на 1500 м, Серегина – в 1/4 финала на 1000 м
Николаев вышел в полуфинал на дистанции 1500 м на этапе Мирового тура.
Российский шорт-трекист Даниил Николаев вышел в полуфинал на дистанции 1500 метров на четвертом этапе Мирового тура в Дордрехте (Нидерланды).
В своем забеге он финишировал первым с результатом 2.19,982, в четвертьфинале занял второе место (2.17,582).
Россиянка Елена Серегина в одном из предварительных забегов на 1000 м стала второй (1.36,984), в следующей стадии также финишировала в забеге второй (1.33,530) и квалифицировалась в 1/4 финала.
Финальные забеги у мужчин и женщин пройдут 29 ноября.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
