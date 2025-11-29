Умерла чемпионка Олимпийских игр-1980 по конькобежному спорту Наталья Петрусева. Ей было 70 лет

Ушла из жизни олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Наталья Петрусева.

Победительница Олимпиады-1980 конькобежка Наталья Петрусева умерла на 71-м году жизни. Об этом сообщил Союз конькобежцев России.

«Вчера ушла из жизни легенда конькобежного спорта Наталья Петрусева. Ее наследие – это пример мужества, силы воли и преданности делу.

Среди главных достижений: хаслуженный мастер спорта СССР, олимпийская чемпионка 1980 года в Лейк-Плэсиде, трехкратный бронзовый призер Олимпиад, трехкратная чемпионка мира и четырехкратный призер ЧМ, двукратная чемпионка Европы. Установила 10 мировых рекордов. Многократная чемпионка СССР.

После завершения карьеры Наталья Анатольевна стала успешным тренером. Она готовила сборную России к ОИ-2002 и помогла многим спортсменам выйти на международный уровень. Светлая память о великой спортсменке и наставнике навсегда останется в наших сердцах», – говорится в сообщении СКР.

Как сообщает ТАСС, причины смерти экс-конькобежки выясняются. Петрусеву обнаружили на улице соседи.

«Видел ее в последний раз на соревнованиях. Она далеко не отходила от конькобежного спорта, помогала столичным спортсменам. Про причины смерти ничего пока не знаю, никаких деталей нет», – сказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.