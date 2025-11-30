Шорт-трек. Мировой тур. 4-й этап. Николаев выбыл в полуфинале, Серегина – в 1/4 финала

Николаев и Серегина не вышли в финал на этапе Мирового тура по шорт-треку.

Российские шорт-трекисты Даниил Николаев и Елена Серегина завершили выступление на четвертом этапе Мирового тура в Дордрехте (Нидерланды).

Николаев выбыл в 1/2 финала на дистанции 1500 м. В своем забеге полуфиналов россиянин финишировал пятым (2.15,665), но не смог квалифицироваться в финал В по времени.

Елена Серегина в 1/4 финала на дистанции 1000 м получила пенальти.