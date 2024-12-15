Журова о Всемирном дне катания: «Это наш праздник. Именно с нашей страны начались практически первые соревнования по фигурному катанию и конькобежному спорту»

Светлана Журова назвала Всемирный день катания на коньках российским праздником.

Праздник отмечается 15 декабря.

«Не важно, на каких коньках вы катаетесь, главное, что вы любите это делать. И самое удивительное, казалось бы, мир от нас отделяется и говорит: «Мы вас не допускаем». Но мы отмечаем Всемирный день катания на коньках.

И почему? Потому что именно с нашей страны начались практически первые соревнования по фигурному катанию и конькобежному спорту. Именно они проводились в Санкт‑Петербурге еще в позапрошлом веке. Кто законодатель мод в коньках? Конечно, Россия!

Это наш праздник, это не их праздник, это наш праздник Всемирного катания на коньках. Пусть они нам завидуют, что у нас он есть. Они без нас не могут так его отметить. А мы его отметим лучше всех. Мы молодцы! Всем хорошего настроения, здоровья», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Журова .