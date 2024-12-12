Светлана Журова: «Запреты от World Aquatics создаются, чтобы расколоть наше общество. Это унижение, издевательство. Люди скажут, что мы опять проглотили все условия»

Светлана Журова назвала издевательством запреты World Aquatics против россиян.

10-15 декабря проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, где россияне выступают в нейтральном статусе. Международная федерация (World Aquatics) запретила Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) публиковать на своих ресурсах результаты спортсменов.

«Ждать от World Aquatics другого отношения к нашим спортсменам было сложно. Вообще двойственные чувства сейчас. С одной стороны, наши пловцы выиграли первые медали чемпионата мира, молодцы, поехали, показывают свою силу, хочется поздравить их. Но нет флага, гимна, эта неправильность раздражает многих людей.

А эти запреты от World Aquatics – на интервью наших пловцов, на публикации результатов на ресурсах ФВВСР – создаются для того, чтобы расколоть наше общество. Это унижение, издевательство. Люди скажут, что мы опять проглотили все эти условия и смирились с ними.

World Aquatics понимает, что сейчас в интернете будут запросы и сообщения в духе «плавание – Россия – победа». А в их понимании Россия и победа не могут быть вместе. Для многих международных федераций сейчас это раздражающий фактор», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .

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