  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Светлана Журова: «Запреты от World Aquatics создаются, чтобы расколоть наше общество. Это унижение, издевательство. Люди скажут, что мы опять проглотили все условия»
10

Светлана Журова: «Запреты от World Aquatics создаются, чтобы расколоть наше общество. Это унижение, издевательство. Люди скажут, что мы опять проглотили все условия»

Светлана Журова назвала издевательством запреты World Aquatics против россиян.

10-15 декабря проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, где россияне выступают в нейтральном статусе. Международная федерация (World Aquatics) запретила Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) публиковать на своих ресурсах результаты спортсменов.

«Ждать от World Aquatics другого отношения к нашим спортсменам было сложно. Вообще двойственные чувства сейчас. С одной стороны, наши пловцы выиграли первые медали чемпионата мира, молодцы, поехали, показывают свою силу, хочется поздравить их. Но нет флага, гимна, эта неправильность раздражает многих людей.

А эти запреты от World Aquatics – на интервью наших пловцов, на публикации результатов на ресурсах ФВВСР – создаются для того, чтобы расколоть наше общество. Это унижение, издевательство. Люди скажут, что мы опять проглотили все эти условия и смирились с ними.

World Aquatics понимает, что сейчас в интернете будут запросы и сообщения в духе «плавание – Россия – победа». А в их понимании Россия и победа не могут быть вместе. Для многих международных федераций сейчас это раздражающий фактор», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

В Европе игнорируют наших пловцов: не упомянули победу Лифинцева, а потом удалили пост с призерами

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСветлана Журова
logoсборная России
logoсборная России жен
чемпионат мира на короткой воде
World Aquatics (FINA)
плавание
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Чикунова, Пригода, Минаков, Жигалов, Корнев, Клепикова выступят в финалах
519 минут назадLive
Климент Колесников: «Если бы World Aquatics допустила нас с полными правами, я бы поехал на чемпионат мира»
19сегодня, 13:36
World Aquatics о том, что ФВВСР нельзя публиковать результаты россиян: «Это создало бы связь между нейтральными спортсменами и национальной федерацией»
4сегодня, 13:15
Евгений Рылов: «Перед чемпионатом России сильно заболел, сейчас какие-то болячки еще вылазят. Надеюсь, после Нового года восстановлюсь и смогу продолжить»
1сегодня, 12:34
Михаил Дегтярев: «На ЧМ по плаванию наши ребята показали, почему мировой спорт без русского «не летит» и почему мы неизбежно вернемся на Олимпийские игры»
29сегодня, 12:24
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Минаков прошел в финал, Лифинцев, Самусенко и Савенко – в полуфиналы
10сегодня, 10:34
Федерация водных видов спорта России не может публиковать результаты россиян на ЧМ из-за нейтрального статуса атлетов
16сегодня, 10:31
Эстонская пловчиха Энели Ефимова: «Здорово видеть Чикунову и Ефимову снова. Они классные девчонки»
4сегодня, 06:48
Денис Панкратов о реакции European Aquatics на золото Лифинцева: «Это их проблемы, они по-прежнему артачатся»
5сегодня, 06:34
European Aquatics удалила публикацию о призерах ЧМ по плаванию, в которой не упомянула Лифинцева
42сегодня, 06:23
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
1вчера, 07:42
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
57 декабря, 14:35
Чемпионка Европы по сапбордингу Новицкая: «Я бы хотела привлекать лыжников в наш вид спорта»
123 ноября, 09:28
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2531 октября, 10:40
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
14 октября, 09:26
Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
1 октября, 13:11
Брусникина планирует выдвинуть свою кандидатуру в руководящий орган объединенной федерации по водным видам спорта
1 октября, 12:03
Станислав Дружинин: «В ближайшее время приму решение, что буду избираться в руководство новой федерации»
1 октября, 08:27
Рекомендуем