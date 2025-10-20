  • Спортс
  • Даниил Алдошкин: «Сейчас в России нет тренера, у которого я мог бы тренироваться. Написал одним днем заявление – и уже не в составе сборной на центрподготовку»
Даниил Алдошкин: «Сейчас в России нет тренера, у которого я мог бы тренироваться. Написал одним днем заявление – и уже не в составе сборной на центрподготовку»

Конькобежец Даниил Алдошкин объяснил уход из сборной на самоподготовку.

Алдошкин – призер Олимпийских игр 2022 года в командной гонке.

– Кто сейчас ваш тренер?

– Румянцев Александр Вадимович.

– Но он в Китае, понятно, вы к нему ездили, но сейчас под чьим руководством тренируетесь в России?

– Я тренируюсь сам. Тренируюсь один. Сейчас в России нет тренера, у которого я мог бы тренироваться. Написал одним днем заявление – и уже не в составе сборной на центрподготовку. Решение серьезное, но я искренне считаю, что есть в карьере моменты, когда нужно такие решения принимать, чтобы дальше продвигаться в плане результатов.

– И это решение пришлось принять в важный для семьи момент – у вас дочка родилась и ваша жена Екатерина вернулась в спорт после декрета. Как справляетесь?

– Потихоньку справляемся. Опять же, я прекрасно понимаю, на какие жертвы иду, потому что дочка совсем маленькая, и те моменты, которые я пропускаю сейчас в ее жизни, это невосполнимо – она растет, и какие‑то моменты ее детства проходят без меня. Но меня восхищает моя жена, и я многому у нее учусь, начал учиться этому с момента, как мы начали встречаться. Она очень активная, привыкла жить в высоком ритме, справляется со всеми перемещениями, переездами.

Так что спасибо моей любимой жене Екатерине Алдошкиной (Ефременковой). И хочу поблагодарить Савинова Андрея Александровича, это первый человек в моей жизни, кто по собственной воле заинтересовался мной. Он искренне и по доброте душевной предложил мне помощь, – рассказал Алдошкин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
