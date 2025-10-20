Четыре российские конькобежки полетят в США и Канаду на первые этапы Кубка мира

Российские конькобежки Ксения Коржова, Александра Саютина, Ирина Сальникова и Анастасия Семенова отправятся в Северную Америку для участия в первых двух этапах Кубка мира.

Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 14-16 ноября этап пройдет в Солт‑Лейк‑Сити (США), а 21-23 ноября – в Калгари (Канада).

Коржова будет заявлена на дистанцию 3000 метров, Сальникова будет запасной, Саютина выступит на 1500 м, Семенова – в масс‑старте.

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешает россиянам выступать в нейтральном статусе.