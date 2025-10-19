8

Светлана Журова: «Далеко не факт, что у наших спортсменов не будет флага на Олимпиаде в Италии. Все еще может измениться»

Светлана Журова считает, что России еще могут разрешить флаг на Олимпиаде-2026.

Ранее глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что на встрече с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри его заверили в отсутствии флага у россиян на зимних Играх-2026.

«Никакая это не победа Украины. Это стандартное решение МОК, так как пока не восстановлен в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Флага и гимна у нас нет именно по этой причине, а не потому, что украинцы что-то шепчут Ковентри.

Им только кажется, что они оказывают влияние на Ковентри. Президент МОК не принимает решения единолично, решения в МОК принимаются коллегиально. И далеко не факт, что у наших спортсменов не будет национального флага на Олимпиаде в Италии. Все еще может измениться», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года. МОК объявлял о допуске российских спортсменов до участия в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

