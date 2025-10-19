Конькобежец Алдошкин: «Сейчас сборная России на уровне очень далеком от допекинских результатов. Складывается ситуация словно каждый сам за себя»

Олимпийский призер Даниил Алдошкин заявил о спаде в конькобежном спорте России.

Алдошкин – серебряный призер Игр-2022 в командной гонке. В августе 2025-го спортсмен приезжал на тренировки в Китай.

– Ты давно в сборной России, тренировался в неплохих условиях. В Китае они отличаются? Это что-то другое?

– Китай находится на другом уровне относительно сборной России. Мы привыкли до Олимпиады в Пекине, что сборная России – одна из топовых стран в конькобежном мире, что на спринтерских дистанциях, что на многоборских. Но сейчас сборная России находится на уровне очень далеком от допекинских результатов.

Можно называть много причин, почему так произошло, от смены тренеров, руководства, ухода спортсменов в другие страны, завершения карьеры некоторых опытных атлетов, но я не считаю, что это является оправданием нынешней ситуации. При этом я не снимаю с себя ответственности, что стал хуже бегать, чем в олимпийский сезон, пока по крайней мере.

Конькобежный спорт – это вид, где все живут Олимпийскими играми. То есть что это значит? Четырехлетие. Все живут циклом. От одного цикла к другому. Сейчас идет окончание цикла, то есть четвертый год, впереди Олимпиада, на которую большинство российских спортсменов не могут попасть по тем или иным причинам. Но я не уверен, что и попав туда мы бы там сразу блеснули.

Что вышли бы, как это сделал Владимир Семирунний , отсидев год в Польше, тренируясь один, который очень хорошо поработал и буквально на втором старте показал, что он уже не тот Вова, которого мы знали, он уже Владимир. Это очень хороший пример для всех спортсменов, потому что доказывает то, что можно спрогрессировать достаточно за короткий промежуток времени и выйти на высокий уровень без каких-то сверхблаг.

Да, конечно, мы не знаем все, что делает Вова, но мы знаем общедоступные данные, цифры, сколько он крутит вело, на какой мощности, сколько работает. Это все видно, и та работа, которую он проворачивает, мало кому поддастся, если кто-то захочет ее повторить.

Поэтому нужно стремиться туда. А мы никуда не стремимся, каждый сам за себя. Поэтому пришлось принять такое неординарное движение в сторону, чтобы как-то оживить свою карьеру, попробовать самостоятельно. Потому что сейчас, повторюсь, в России, к сожалению, складывается ситуация словно каждый сам за себя. Нет генерального направления, нет руководства спортсменами.

Это очень печально, потому что мне уже 24 года, я не молодой спортсмен. И понятное дело, Олимпиада 2026 года мимо, я на нее никак не попаду, на 99,9%, только если метеорит упадет.

Но я не собираюсь заканчивать карьеру в этом году, мне хочется продолжать бегать и прогрессировать, думать о следующем четырехлетнем цикле. Надеюсь, что там уже появится возможность выступать, но не хочется возвращаться и бегать в дивизионе «Б» или в дивизионе «А», занимая последние места.

Лично мне это абсолютно неинтересно, то есть я предпочту пробежать одни Олимпийские игры, но выиграть их, чем просто отбираться на все Кубки мира, Олимпийские игры и быть там статистом. Надо что-то искать новое, надо рисковать. Иначе ты будешь стоять на месте в стагнации, – рассказал Алдошкин.