«Важен сам факт возвращения, а по результату ждать чего‑то было бы сложно». Гуляев о российских шорт-трекистах в Мировом туре

В Союзе конькобежцев России оценили результаты шорт-трекистов в Мировом туре.

В октябре в канадском Монреале прошло два этапа Мирового тура по шорт-треку. Россияне выступили на международных стартах впервые с 2022 года.

На последнем этапе спортсмены из России не смогли попасть в топ-20 на отдельных дистанциях. Иван Посашков занял 24-е место, Даниил Николаев – 30-е, Алена Крылова – 21-е, Елена Серегина – 28-е, Анна Матвеева – 47-е.

«Сейчас важен сам факт возвращения, а по результату ждать чего‑то было бы сложно, учитывая ситуацию. Выступили, двое сейчас находятся на квалификационных позициях в рейтинге, впереди еще два этапа Мирового тура, где можно улучшить позиции», – сказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев .

Следующие этапы Мирового тура пройдут в ноябре в польском Гданьске и нидерландском Дордрехте.

«Проблем с шенгенскими визами для оставшихся этапов нет, вопрос этот мы решили, сейчас только ищем варианты по логистике», – заявил Гуляев.