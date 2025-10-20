Павел Кулижников: «Я не собираюсь смотреть Кубок мира, нет никакого желания. После тех требований, что были по допуску»
Конькобежец Павел Кулижников заявил, что не хочет смотреть Кубок мира.
В феврале сообщалось, что россиянин не вошел в список претендентов на получение нейтрального статуса от Международного союза конькобежцев (ISU). Первый этап Кубка мира стартует 14 ноября в Солт-Лейк-Сити (США).
«Я не собираюсь смотреть Кубок мира, вообще не хочу, нет никакого желания. После тех требований, что были по допуску… Одни только истории с отказами из‑за георгиевских ленточек в других видах спорта чего стоят. Нет никакого желания за этим следить и вообще даже не думаю об этом», – сказал Кулижников.
Спортсмен является трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье, пятикратным на отдельных дистанциях, а также действующим рекордсменом мира на 500-метровке.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости