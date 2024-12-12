Светлана Журова: «В руководстве федераций по зимним видам много скандинавов, которые делают все, чтобы не допустить наших спортсменов даже в нейтральном статусе»
«Слова Бьорген о нехватке россиян – это адекватное заявление здравого спортсмена, который хочет видеть честную конкуренцию. Бьорген – наш человек. Норвежцы понимают, что они расслабляются, соревнуюсь за победу только друг с другом. У них падает мотивация без наших лыжников.
Но многие западные спортсмены побоятся говорить о том, что россиян действительно не хватает на международных соревнованиях. К сожалению, в руководстве многих федераций по зимним видам спорта много скандинавов, которые делают все, чтобы не допустить наших спортсменов даже в нейтральном статусе.
Учитывая их отношение, мы еще нескоро вернемся в зимних видах», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Бьорген о лыжных гонках: «У мужчин слишком много Норвегии. Не хватает соперничества, дуэлей с россиянами, что делает соревнования скучноватыми»
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