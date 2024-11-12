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  • Журова о желании Дзюбы остаться «на своей земле»: «Говорит и думает так, как должен любой российский спортсмен. А если остаешься в России, то точно надо быть патриотом»
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Журова о желании Дзюбы остаться «на своей земле»: «Говорит и думает так, как должен любой российский спортсмен. А если остаешься в России, то точно надо быть патриотом»

Светлана Журова высоко оценила слова Артема Дзюбы о России.

Нападающий «Акрона», рассуждая о выступлениях за рубежом, отметил: «Хватило Турции – я русский, хочу на своей земле оставаться».

«На фоне того, что сказал Дзюба, мне сегодня звонили и говорили, что в ближайшее время якобы планируется массовый исход спортсменов в другие страны. Артем тоже понимает, что в России востребованность в таких футболистах, как он, была и будет. И после окончания спортивной карьеры здесь он себя найдет, а вот там – вопрос.

Дзюба говорит и думает так, как должен любой российский спортсмен. Надеюсь, без двойного дна.

Конечно, у него всяких историй полно. Он человек эпатажный. Но будем честны, что это хороший игрок. Да, невозможно все время выступать на одном уровне, потому что есть возраст. Возможно, что Артем уже думает о будущем. А если ты остаешься в России, то точно надо быть патриотом», – сказала депутат Государственной думы РФ.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoСветлана Журова
Государственная дума
Политика
logoАкрон
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