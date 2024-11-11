Светлана Журова: «Дегтярев под санкциями Евросоюза и США, поэтому он не сможет вести переговоры о снятии ограничений с российского спорта»
13 декабря будет избран новый глава Олимпийского комитета России (ОКР). Свою кандидатуру выдвинет действующий министр спорта Михаил Дегтярев.
«Если не ошибаюсь, Дегтярев сейчас сам под персональными санкциями Евросоюза и США, поэтому он не сможет вести переговоры о снятии ограничений с российского спорта. Для этого нужно выезжать на встречи за границу, а сам он никуда выехать пока не может.
Важно, кто от имени Дегтярёва будет разговаривать с иностранными спортивными чиновниками. Нужен человек со связями, известный за рубежом, с которым действительно будут разговаривать.
Возможно, сейчас санкции сами собой отпадут, если в ситуации с Украиной все наладится и сядем за мирные переговоры. Тогда санкции к нашему спорту будут неактуальны, их автоматически снимут. Возможно, приход Трампа поможет разрешить этот вопрос. До инаугурации он обещал урегулировать его», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
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