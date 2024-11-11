Светлана Журова: «Дегтярев под санкциями Евросоюза и США, поэтому он не сможет вести переговоры о снятии ограничений с российского спорта»

Журова считает, что Дегтярев не сможет вести переговоры по российскому спорту.

13 декабря будет избран новый глава Олимпийского комитета России (ОКР). Свою кандидатуру выдвинет действующий министр спорта Михаил Дегтярев .

«Если не ошибаюсь, Дегтярев сейчас сам под персональными санкциями Евросоюза и США, поэтому он не сможет вести переговоры о снятии ограничений с российского спорта. Для этого нужно выезжать на встречи за границу, а сам он никуда выехать пока не может.

Важно, кто от имени Дегтярёва будет разговаривать с иностранными спортивными чиновниками. Нужен человек со связями, известный за рубежом, с которым действительно будут разговаривать.

Возможно, сейчас санкции сами собой отпадут, если в ситуации с Украиной все наладится и сядем за мирные переговоры. Тогда санкции к нашему спорту будут неактуальны, их автоматически снимут. Возможно, приход Трампа поможет разрешить этот вопрос. До инаугурации он обещал урегулировать его», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова .