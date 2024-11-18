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Депутат Журова о России на ЧМ-2026: «От Трампа будет зависеть участие сборной. Но участвовать надо только с флагом и гимном»

Светлана Журова высказалась о недопуске России к отбору чемпионата мира.

Сообщалось, что сборная России не будет допущена к жеребьевке отбора ЧМ-2026

«Участие сборной России по футболу на чемпионате мира в США будет зависеть от Дональда Трампа. Все-таки влияние президента в этом вопросе велико.

Было бы красиво, если бы российские и американские футболисты сыграли друг против друга на мировом первенстве. Главное, чтобы нас допустили.

Но участвовать надо только с флагом и гимном. И наши болельщики должны иметь возможность пронести национальную символику на стадионы», – сказала депутат Государственной думы РФ и олимпийская чемпионка Журова.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoСветлана Журова
Государственная дума
logoЧМ-2026
Политика
logoДональд Трамп
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