Депутат Журова о России на ЧМ-2026: «От Трампа будет зависеть участие сборной. Но участвовать надо только с флагом и гимном»

Светлана Журова высказалась о недопуске России к отбору чемпионата мира.

Сообщалось , что сборная России не будет допущена к жеребьевке отбора ЧМ-2026 .

«Участие сборной России по футболу на чемпионате мира в США будет зависеть от Дональда Трампа . Все-таки влияние президента в этом вопросе велико.

Было бы красиво, если бы российские и американские футболисты сыграли друг против друга на мировом первенстве. Главное, чтобы нас допустили.

Но участвовать надо только с флагом и гимном. И наши болельщики должны иметь возможность пронести национальную символику на стадионы», – сказала депутат Государственной думы РФ и олимпийская чемпионка Журова.