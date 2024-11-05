Журова о выступлении Хелиф в Париже-2024: «Это создало опасный прецедент. Теперь таких спортсменов на Олимпиадах будет только больше»

Светлана Журова считает ошибкой выступление боксерши Иман Хелиф на Играх-2024.

«Это создало опасный прецедент для мирового спорта. Теперь таких спортсменов на Олимпиадах будет только больше, они будут побеждать в неравном соперничестве.

Что касается Хелиф, то непонятно, как при рождении ее определили женщиной, и что произошло дальше», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка в конькобежном спорте.

Французский журналист опубликовал доказательства наличия XY-хромосомы и мужских яичек у боксерши Иман Хелиф