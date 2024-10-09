Спецдокладчик ООН Рим Альсалем осудила отношение МОК к женскому спорту.

Альсалем выпустила 24-страничный доклад на тему «Насилие в отношении женщин и девочек в спорте». В нем она поддержала действия Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет Умар Кремлев.

На Олимпиаде-2024 в Париже золотые медали в боксе выиграли Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня. Руководство IBA обращало внимание МОК на то, что Хелиф и Линь провалили гендерное тестирование, из-за чего их не допустили к ЧМ под эгидой IBA.

«Существуют обстоятельства, при которых тесты на определение пола необходимы, законны и пропорциональны для обеспечения справедливости и безопасности в спорте.

Например, на Олимпийских играх 2024 года в Париже боксеры-женщины должны были соревноваться с двумя боксерами, чья гендерная принадлежность была под большим вопросом.

Но Международный олимпийский комитет отказался проводить тест на определение пола.

Современные технологии позволяют провести надежную процедуру скрининга пола с помощью простого мазка с щеки, который обеспечивает неинвазивность, конфиденциальность и достоинство», – отметила Альсалем в докладе.