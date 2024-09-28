  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Вяльбе о МОК: «Это какая-то помойка, которая занимается непонятно чем. У них мужик был в боксе с девчонками – вообще какой-то зашквар»
6

Вяльбе о МОК: «Это какая-то помойка, которая занимается непонятно чем. У них мужик был в боксе с девчонками – вообще какой-то зашквар»

Елена Вяльбе назвала МОК помойкой.

— О том, что спорт вне политики, сейчас не говорят. Тому, кто скажет такое, просто рассмеются в лицо. Как было в ваше время?

— Мне кажется, что спорт всегда был в политике. Большие державы всегда хотели побеждать. Спорт всегда был вмешан в политику. Сейчас это уже совсем не спорт.

Для меня Международный олимпийский комитет (МОК) как организация, которая должна продвигать идеалы Пьера де Кубертена и думать в первую очередь о спортсменах и о спорте, перестала существовать. Это уже какая-то помойка, которая занимается непонятно чем, но точно не честным спортом.

— Вы говорили о том, что не смотрели Олимпиаду в Париже. Вы не видели ни одного заплыва или заезда?

— Были заплывы? Я пропустила! Нет, я не смотрела. Я не пыталась найти что-то в интернете. Конечно, в связи с тем, что я смотрю новости по телевизору, я все-таки старого формата человек, периодически слышала сообщения про Сену. Эта несправедливость, где мужик был в боксе с девчонками (речь, вероятно, про алжирку Иман Хелиф – Sports), — вообще какой-то зашквар. Опустились на самое дно. Я не знаю, смогут ли они подняться, – рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

🎥 Каблучки, макияж. Иман Хелиф сменила образ для рекламы салона красоты

«Посвящаю победу алжирским женщинам». Иман Хелиф в детстве продавала хлеб, а теперь – героиня Олимпиады

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: News.ru
logoМОК
logoЕлена Вяльбе
logoОлимпиада-2024
logoИман Хелиф
Рекомендуем
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Похоже, наших спортсменов не будет на зимней Олимпиаде-2026. И вот почему
21823 сентября, 18:50
7 претендентов на пост главы МОК: главный сюрприз – британский миллиардер, который зачехлил наши лыжи
2517 сентября, 03:35
Лопес о неучастии российских борцов в Олимпиаде-2024: «Это несправедливо: нельзя мешать политику и спорт»
110 сентября, 08:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Елена Вяльбе: «Мне кажется, Америка уже давно развалилась. Я не вижу желающих туда свалить»
1158 минут назад
Вяльбе об отстранении России: «Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили»
147сегодня, 12:47
Россияне и белорусы могут подавать заявки на волонтерство на зимней Олимпиаде-2026
16сегодня, 11:39
Дмитрий Свищев: «В FIS большие возможности имеют представители скандинавских и прибалтийских стран – главные «антироссийские затравилы»
3сегодня, 08:19
Итальянский Конье примет этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2024/25 вместо чешского Нове-Место
1сегодня, 08:09
Ко всем новостям
Последние новости
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
325 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»
420 апреля, 05:15
Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам
37 апреля, 14:10
РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
123 апреля, 08:01