Вяльбе о МОК: «Это какая-то помойка, которая занимается непонятно чем. У них мужик был в боксе с девчонками – вообще какой-то зашквар»
— О том, что спорт вне политики, сейчас не говорят. Тому, кто скажет такое, просто рассмеются в лицо. Как было в ваше время?
— Мне кажется, что спорт всегда был в политике. Большие державы всегда хотели побеждать. Спорт всегда был вмешан в политику. Сейчас это уже совсем не спорт.
Для меня Международный олимпийский комитет (МОК) как организация, которая должна продвигать идеалы Пьера де Кубертена и думать в первую очередь о спортсменах и о спорте, перестала существовать. Это уже какая-то помойка, которая занимается непонятно чем, но точно не честным спортом.
— Вы говорили о том, что не смотрели Олимпиаду в Париже. Вы не видели ни одного заплыва или заезда?
— Были заплывы? Я пропустила! Нет, я не смотрела. Я не пыталась найти что-то в интернете. Конечно, в связи с тем, что я смотрю новости по телевизору, я все-таки старого формата человек, периодически слышала сообщения про Сену. Эта несправедливость, где мужик был в боксе с девчонками (речь, вероятно, про алжирку Иман Хелиф – Sports), — вообще какой-то зашквар. Опустились на самое дно. Я не знаю, смогут ли они подняться, – рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
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