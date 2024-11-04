Алжирский чиновник МОК помог Иман Хелиф пройти медобследование и попасть на Олимпиаду (Le Correspondant)

Алжирский чиновник помог Иман Хелиф попасть на Олимпиаду-2024.

По данным издания Le Correspondant, член Международного олимпийского комитета (МОК) алжирец Мустафа Берраф использовал связи, чтобы Иман Хелиф получила допуск к Олимпиаде в Париже.

Уточняется, что отборочный комитет одобрил кандидатуру Хелиф менее, чем через неделю после подачи заявления. Новость по алжирскому телевидению объявил Хейр Эддин Барбари – секретарь COA (Алжирский олимпийский комитет – примечание Sports ).

Согласно документу, к которому имеет доступ Le Correspondent, именно Берраф сыграл главную роль в допуске Хелиф к Играм. Издание предполагает, что Мустафа воспользовался «дружескими связями» с врачом, имевшим возможность повлиять на медицинское освидетельствование спортсменов.

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