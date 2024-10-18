Гуляев о возможном объединении СКР и ФФККР: «Я очень бы этого не хотел, потому что знаю опыт и подход Международного союза конькобежцев»
Николай Гуляев оценил возможное объединение федераций конькобежцев и фигуристов.
Гуляев возглавляет Союз конькобежцев России (СКР).
«Я очень бы этого не хотел, потому что знаю опыт и подход Международного союза конькобежцев. Все ведущие страны, которые завоевывают в этих видах спорта олимпийские медали, они все разделены.
Поэтому я надеюсь, что не будет сделано каких-то поспешных шагов, и мы продолжим развивать наши любимые виды спорта в том статусе, которые есть сегодня», – сказал Гуляев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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