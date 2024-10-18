Гуляев о возможном объединении СКР и ФФККР: «Я очень бы этого не хотел, потому что знаю опыт и подход Международного союза конькобежцев»

Николай Гуляев оценил возможное объединение федераций конькобежцев и фигуристов.

Гуляев возглавляет Союз конькобежцев России (СКР).

«Я очень бы этого не хотел, потому что знаю опыт и подход Международного союза конькобежцев. Все ведущие страны, которые завоевывают в этих видах спорта олимпийские медали, они все разделены.

Поэтому я надеюсь, что не будет сделано каких-то поспешных шагов, и мы продолжим развивать наши любимые виды спорта в том статусе, которые есть сегодня», – сказал Гуляев.

Что стоит за трендом объединять спортивные федерации?